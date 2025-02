Piazza Affari in Crescita grazie a STMicroelectronics, Tim e Leonardo

Continua la fase positiva della borsa di Milano, con l’indice Ftse Mib che in avvio segna un aumento dello 0,44%, aggiornando il massimo dal 2008 a 38.750 punti. In Europa, Francoforte cresce dello 0,21%, mentre Londra e Parigi mostrano lievi cali, rispettivamente -0,27% e -0,13%. Durante la notte, il presidente americano Trump ha annunciato nuovi dazi, previsti attorno al 25% per le auto, e ha menzionato possibilità di tariffe simili per farmaci e chip. I future su Wall Street sono poco mossi e la decisione finale sui dazi sarà annunciata entro aprile.

In Italia, il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha evidenziato un quadro di debolezza dell’economia europea, con segnali persistenti più gravi del previsto. A Piazza Affari, StMicroelectronics guadagna il maggior rialzo, grazie alla promozione del titolo da parte di Jefferies. Recordati segna il maggior calo (-6,01%) dopo che l’azionista Rossini ha venduto il 5% del capitale, mantenendo comunque una quota del 46,82%. Leonardo continua a salire (+2,97% oggi, +39% dall’inizio dell’anno) dopo la visita del ministro Urso in Turchia, riguardo a una possibile partnership con Baykar per la produzione di droni. Positiva anche Tim (+2,82%), con potenziali nuove acquisizioni da parte di Poste Italiane.

In Asia, gli indici di Hong Kong e Tokyo sono in calo, mentre Shanghai e Seul mostrano segni di crescita. Sul fronte dei titoli di Stato, la risposta ai Btp Più è stata favorevole, con ordini per 3,7 miliardi di euro. Lo spread Btp Bund è sceso a 105 punti base, il minimo dall’ottobre 2021, mentre il rendimento del Btp decennale è aumentato a 3,57%.