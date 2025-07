Piazza Affari in calo: risultati contrastanti e tensioni USA

Le borse europee mostrano un andamento di debolezza in attesa delle comunicazioni sui risultati trimestrali delle aziende. Anche Piazza Affari segna un calo, sebbene Mediobanca abbia registrato un esercizio record al 30 giugno e preveda di anticipare al 21 agosto il voto degli azionisti sull’offerta per Banca Generali.

In ambito monetario, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha smentito le speculazioni su un possibile abbassamento dei tassi di interesse a settembre, enfatizzando che non è stata ancora presa alcuna decisione. Nella recente riunione, la Fed ha mantenuto i tassi invariati, mentre un paio di membri si sono espressi a favore di un abbassamento. Anche la Bank of Japan ha deciso di non modificare la sua politica tassi.

Negli Stati Uniti, l’indice S&P-500 è in rialzo. Sul fronte commerciale, l’ex presidente Trump ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 15% sulle importazioni dalla Corea del Sud, in vista di scadenze commerciali imminenti.

Nel mercato valutario, l’euro si è leggermente apprezzato contro il dollaro, toccando quota 1,143, mentre il prezzo dell’oro è aumentato a 3.294,3 dollari l’oncia. Al contrario, il petrolio ha registrato una flessione, scendendo a 68,74 dollari per barile, con un ribasso dell’1,81%.

Lo spread resta stabile a +81 punti base, con il rendimento del BTP decennale fissato al 3,43%. Tra i mercati europei, il DAX di Francoforte ha subito un calo dello 0,81%, Londra ha mostrato un fragilissimo -0,05% e Parigi ha ceduto l’1,14%. La Borsa italiana ha visto il FTSE MIB scendere dell’1,56%, interrompendo una serie di quattro rialzi consecutivi.

Tra le performance aziendali italiane, Prysmian ha segnato un aumento del 2,74%, mentre Ferrari ha subito un significativo ribasso dell’11,65%. Tenaris e Iveco hanno registrato perdite del 6,20% e 4,50% rispettivamente. Tra le migliori del FTSE MidCap, Technogym ha guadagnato il 5,70%.