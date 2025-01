Piazza Affari guadagna lo 0,45% mentre Wall Street vacilla: Nvidia in calo del 5% dopo il picco

I dati odierni sull’inflazione e sull’occupazione nell’Eurozona sono stati conformi alle aspettative degli analisti, portando a una reazione positiva, seppur limitata, dei mercati europei. L’indice Ftse Mib di Milano ha chiuso con un aumento dello 0,45%, superiore ai risultati di Francoforte (+0,70%) e Parigi (+0,59%), mentre Londra ha mostrato una leggera flessione. Un sondaggio di Assiom Forex ha rivelato che il 51% degli intervistati prevede un tasso al 2% entro la fine dell’anno, con quattro riduzioni rispetto agli attuali livelli. Lo spread Btp/Bund è rimasto stabile a 115, mentre il rendimento del Btp decennale è aumentato di 5 punti base.

Negli Stati Uniti, invece, gli indici sono in calo, in parte a causa di motivi positivi; l’indice Ism sui servizi ha superato le attese, registrando 54,1 rispetto al 52,1 precedente, e anche i posti vacanti, indicati dall’indice Jolts, sono stati superiori alle previsioni. Il settore tecnologico è sotto osservazione in quanto è iniziata la grande fiera C E S di Las Vegas. Ieri, Nvidia ha visto un incremento del 3%, raggiungendo un nuovo record storico, ma oggi il colosso dei chip per l’intelligenza artificiale ha corretto verso il basso, perdendo il 5%.

A Milano, il titolo Tim ha registrato un aumento del 4,06%, grazie a notizie secondo cui la società dovrebbe prendere una decisione sulla vendita di Sparkle, la società dei cavi sottomarini, prima della fine del mese. Il Ministero dell’Economia e Finanze (Mef) e Retelit, un fondo spagnolo Asterion, hanno presentato un’offerta di 700 milioni. Nel settore energetico, il prezzo del gas ha subito una diminuzione per il terzo giorno consecutivo, dopo aver raggiunto un picco di 50,3 euro giovedì, chiudendo oggi a 46 euro al megawattora. Questi sviluppi evidenziano una stabilità nei mercati in Europa e segnali misti per l’economia statunitense, nonostante performance contrastanti nelle diverse aree.