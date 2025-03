Piazza Affari e Wall Street: Ottimismo in Vista della Fed

Giornata positiva per i listini in Europa e negli Stati Uniti. L’indice Ftse Mib cresce dello 0,44%, toccando i 39.706 punti, ai massimi dal 2007. In Europa, l’indice di Francoforte scende dello 0,43% a causa di prese di profitto sui titoli della difesa, in particolare Rheinmetall, che perde il 5% dopo il voto sul freno al debito in Germania, pur avendo guadagnato il 120% dall’inizio dell’anno. Si attende la decisione della Fed, che comunicherà alle 19, anticipando di un’ora rispetto al previsto a causa dell’ora legale. Non sono previsti cambiamenti nei tassi, ma gli investitori cercheranno indicazioni sulle mosse future durante la conferenza stampa del governatore Powell.

Le borse americane rimbalzano dopo il calo di ieri, con l’S&P 500 a +0,73% e il Nasdaq a +0,90%. Nvidia rimbalza del 1,97%, dopo un calo del 15,90% nell’ultimo mese, mentre Tesla guadagna il 3,86% grazie all’autorizzazione di un servizio di robotaxi in California, nonostante una perdita del 42% dall’inizio dell’anno. A Piazza Affari, Tenaris e Banca Mps segnano i maggiori rialzi, rispettivamente +2,70% e +2,49%. Tra i ribassi, Campari perde il 2,08% e Iveco il 1,56%. Fuori dal listino principale, Industri De Nora crolla del 22% a seguito della pubblicazione dei conti e dell’aggiornamento del Piano al 2027. Le prospettive sul business legato alla transizione energetica, in particolare l’idrogeno verde, influiscono negativamente, con aspettative di crescita contenuta nel 2026-2027.