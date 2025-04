Piazza Affari crolla, mercati in forte ribasso

Il quadro dei mercati finanziari si deteriora, con le dichiarazioni di Trump che non riescono a rassicurare gli investitori. Venerdì si è registrato un “venerdì nero”, la seduta più pesante dal 2022 per le borse europee. Milano ha subito un forte calo, principalmente a causa del crollo dei titoli bancari, con Mps in perdita del 10% e Unicredit del 9%. Il Ftse Mib ha chiuso con una perdita superiore al 5%, risultando il peggiore tra gli indici europei. Anche le altre borse europee mostrano segni di crisi: Parigi e Londra scendono di due punti e mezzo, Francoforte di tre, e Madrid di quattro.

In previsione dell’apertura di Wall Street, i futures americani indicano un’ulteriore negatività. Nel frattempo, il cambio euro-dollaro sembra stabilizzarsi, con l’euro valutato 1,0982 contro il dollaro. La situazione del petrolio rimane critica, con un freno continuo, suggerendo prospettive negative per la produzione globale. Questo quadro complessivo segna un significativo deterioramento della fiducia degli investitori nel mercato, complicando ulteriormente le prospettive economiche nel breve termine.