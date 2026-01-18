Piatti tipici di Alessandro Borghese

Il menu del ristorante è stato ideato da Alessandro Borghese e varia stagionalmente in base alla disponibilità delle materie prime. Tra i piatti più citati nelle recensioni e nelle guide ci sono gli antipasti come il CaroTiAmo, a 28 euro, che consiste in una rosa di carote arcobaleno, mousse di carote e zenzero, insalata con Blu di Bagnoli e ananas, panbrioche alle carote ed erbe aromatiche, e il Polposition, a 33 euro, che comprende polpo alla brace “alla Luciana”, spuma al prezzemolo con miso bianco e lemongrass, quinoa fritta, mela verde e cedro.

I primi piatti includono il Cacio & Pepe con spaghettone Pasta Armando, tagliolini freschi, piatti di pasta artigianale a 25 euro, e il Barbarisotto a 30 euro, con riso carnaroli alla barbabietola e Roquefort, gel di mandarino, noci pecan e salsa di cipolla rossa e basilico.

I secondi sono elaborati, con carne e pesce in preparazioni creative, come il MarcondirondirAgnello a 39 euro, con carré di agnello arrosto, cicorietta selvatica alla brace, salsa al Montepulciano e crema di noci, e La gang del sottobosco a 33 euro, con fungo portobello e la sua farcia di pioppini, nocciole, ristretto di funghi, tartufo nero ed erbette.

I dolci sono della tradizione rivisitati, come il Cubomisù a 22 euro, savoiardo alla kahlua, cremoso alla nocciola, crema al mascarpone, dulce de leche e gavotte al cioccolato, e Madame Bavaré a 22 euro, bavarese alla vaniglia con glassa Pinguino&Rocher, mousse al cioccolato bianco, ganache di lampone, more al mango, meringhe e biscotto Speculoos.