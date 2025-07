Piastri trionfa nel frenetico GP del Belgio 2025

Il Gran Premio del Belgio 2025 ha vissuto un inizio travagliato a causa di un ritardo di un’ora e venti minuti provocato da forti piogge. La gara è partita con quattro giri dietro la safety car, prima di passare a una partenza lanciata.

Nella fase iniziale, Oscar Piastri ha mostrato grande determinazione superando il compagno di squadra Lando Norris. Piastri ha mantenuto il primo posto, navigando abilmente attraverso le insidie di una pista in continuo cambiamento. Nonostante Norris sia rimasto vicino per gran parte della corsa, ha commesso errori che hanno ampliato il distacco a oltre tre secondi. Charles Leclerc, al terzo posto, ha ottenuto un risultato solido con la Ferrari, resistendo agli attacchi di Max Verstappen, che ha chiuso quarto dopo aver vinto la Sprint Race del giorno precedente.

Nella classifica finale, Piastri ha tagliato il traguardo per primo, seguito da Norris a 3.415 secondi e Leclerc a 20.185 secondi. Verstappen ha tagliato il traguardo a 21.731 secondi dal leader, mentre George Russell ha concluso quinto con un distacco di oltre 34 secondi. La maggior parte dei piloti ha optato per una sola sosta, con solo alcuni tentativi di una strategia a doppie soste, senza significativi cambiamenti in classifica.

La gara ha visto una gestione delle gomme decisiva, con Piastri che ha dimostrato una notevole lucidità strategica. Non ci sono stati incidenti seri, e le differenze di tempo sono rimaste abbastanza stabili nel corso della competizione.