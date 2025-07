Piastri sorprende a Spa: dominerà il Gran Premio del Belgio?

L’attenzione degli appassionati di Formula 1 è rivolta al Gran Premio del Belgio, dove si sono svolte le prime libere sul circuito di Spa-Francorchamps. In una sessione caratterizzata da imprevisti e sorprese, Oscar Piastri ha ottenuto il miglior tempo al volante della sua McLaren.

Il weekend è iniziato in modo turbolento con problemi al motore di Carlos Sainz e una scodata di Alex Albon, complicando ulteriormente il cammino della Williams. Diverse escursioni hanno contraddistinto l’avvio della sessione, coinvolgendo anche Lewis Hamilton, Andrea Antonelli e Franco Colapinto. Dopo circa 45 minuti, Charles Leclerc ha segnato il primo tempo significativo per Ferrari, ma è Piastri a dominare, registrando un tempo di oltre otto decimi migliore rispetto a quello del monegasco. La classifica finale delle libere ha visto Piastri al primo posto, seguito da Max Verstappen, Lando Norris, George Russell, Leclerc, Antonelli e Hamilton.

Per quanto riguarda Ferrari, la scuderia ha introdotto nuove sospensioni posteriori per affrontare al meglio il circuito. Hamilton, che ha anche dedicato tempo allo sviluppo della vettura del 2026, ha optato per una configurazione posteriore diversa rispetto a Leclerc, senza però effettuare simulazioni di gara a causa del tempo limitato a disposizione.