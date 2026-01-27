6.4 C
Piastra Capelli GHD Chronos, Ceramica, Anti-Calore

ghd Chronos, Piastra Capelli Professionale con Lamelle in Ceramica, Finish Ultra-Gloss, Tecnologia HD Predittiva per uno Styling Veloce, Piega Morbida e Lucente Senza Danni da Calore Estremo

Scopri la Piastra Capelli Professionale ghd Chronos

La ghd Chronos è la piastra capelli professionale che rivoluziona lo styling dei capelli. Con la sua tecnologia HD motion-responsive, si adatta a qualsiasi tipo di capello, monitorando il calore e ottimizzando la temperatura a 185°C. Questo significa risultati istantanei senza precedenti che durano 24 ore, con una maggiore protezione della rottura del capello.

Tecnologia Avanzata

La ghd Chronos è dotata di tecnologia HD motion-responsive, che si adatta ai tuoi movimenti per uno styling più efficiente e preciso. La temperatura di 185°C è ottimale per lo styling, più calda danneggia i capelli, più fredda compromette il risultato.

Vantaggi Pratici

I vantaggi di utilizzare la ghd Chronos sono numerousi:

  • Styling che dura 24 ore: le lamelle con rivestimento ultra-lucido garantiscono una scorrevolezza fluida per uno styling in una sola passata, fino all’85% di luminosità in più.
  • Zero danni da calore: la tecnologia HD motion-responsive monitora il calore e ottimizza la temperatura per una maggiore protezione della rottura del capello, fino a 3 volte più protezione contro la rottura.

Caratteristiche

La ghd Chronos ha diverse caratteristiche che la rendono unica:

  • Tecnologia HD motion-responsive: si adatta ai tuoi movimenti per uno styling più efficiente e preciso.
  • Temperatura di 185°C: ottimale per lo styling, più calda danneggia i capelli, più fredda compromette il risultato.
  • Lamelle con rivestimento ultra-lucido: garantiscono una scorrevolezza fluida per uno styling in una sola passata.
  • Modalità sleep automatica: si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Acquista Ora

Non aspettare oltre, acquista la ghd Chronos oggi stesso e scopri un nuovo modo di styling i tuoi capelli. Con la sua tecnologia avanzata e i suoi vantaggi pratici, la ghd Chronos è la scelta perfetta per chi vuole avere capelli morbidi e lucenti senza danni da calore. Acquista ora e scopri il potere della tecnologia HD motion-responsive!

