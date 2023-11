Pianto di Perla per Mirko: “L’unico uomo che ho amato! Mi hai fatta soffrire”

Nuovo faccia a faccia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che si è anche lasciata andare ad un pianto liberatorio. Ieri sera al Grande Fratello i due ex fidanzati si sono appartati in giardino per parlare della loro rottura e la gieffina ha iniziato a piangere. Lui per consolarla l’ha abbracciata e l’ha stretta a sé (qui il video).

“Io non ti recrimino i tuoi atteggiamenti. La mia delusione è sul fatto che io sono stata cinque anni con una persone e poi ho visto questo ragazzo talmente diverso in così poco. Io a differenza tua sono migliorata e maturata. Tu invece ti sei trovato in alcune situazioni…

A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi sono resa conto che ti facevo male e ti dicevo ‘lasciami’. Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti.

Io adesso sono consapevole di quello che provo per te… che provavo. – ha continuato Perla durante il suo pianto – Dico provavo perché mi hai deluso e ho sofferto. Ringrazio le persone che mi sono state intorno. Ho passato un mese difficile e ho trovato le forze di rialzarmi.

Tu sei stato il mio primo amore e non sarei riuscita a dirlo a un altro così in fretta. L’infatuazione è un conto, ma l’amore è diverso. Io a te ti ho amato! Non era solo innamoramento, ti ho amato e sei stato l’unico. Non parlo di attrazioni o infatuazioni”.