Piantedosi potenzia la sicurezza nei mercatini di Natale italiani dopo l’attentato in Germania

Rafforzare la sicurezza durante gli eventi natalizi è diventata una priorità per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, dopo l’attentato ai mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania. Il vertice tenuto al Viminale ha portato all’emissione di una circolare indirizzata a prefetti e questori, in cui si richiede un inasprimento delle misure di vigilanza, specialmente in vista del Giubileo. L’attacco di Magdeburgo ha causato cinque morti e oltre 200 feriti, portando il Dipartimento della Pubblica sicurezzato ad esprimere preoccupazioni riguardo al potenziale rischio di emulazione di un “lupo solitario” in Italia. Attualmente non ci sono prove di pianificazioni ostili nel Paese.

Nella circolare, il ministro Piantedosi ha sottolineato l’importanza di intensificare le attività di sorveglianza nei mercatini e nelle zone turistiche, adottando misure specifiche per ogni territorio. Le misure di sicurezza saranno potenziate non solo nei luoghi più frequentati dai turisti, ma anche nei siti considerati a rischio. L’installazione di dissuasori e altre strutture di protezione verrà effettuata in vari punti sensibili, con particolare attenzione alla Capitale, dove sono previste importanti manifestazioni legate al Giubileo.

Per il Giubileo, sono stati già disposti 700 agenti per proteggere le aree di San Pietro, le basiliche e il centro storico. Piantedosi ha enfatizzato la necessità di prestare attenzione anche nei piccoli centri, estendendo le forze di controllo a porti, aeroporti, stazioni e altri “soft target”, oltre a obiettivi religiosi, in particolare quelli ebraici.

In sintesi, le indicazioni del ministro mirano a garantire un elevato livello di sicurezza in occasione delle festività natalizie e del Giubileo, in risposta alle minacce percepite, pur ribadendo l’attuale mancanza di evidenze di atti ostili programmati in Italia. Le autorità sono invitate a implementare strategie di vigilanza attiva e controllo nei luoghi pubblici, mirando a prevenire incidenti simili a quello di Magdeburgo e a mantenere la sicurezza dei cittadini e dei turisti nel periodo festivo.