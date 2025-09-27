25.7 C
Roma
sabato – 27 Settembre 2025
Animali

Piante e Animali Perduti: la mostra di Guastalla 2025

Da StraNotizie
Piante e Animali Perduti: la mostra di Guastalla 2025

GUASTALLA (Reggio Emilia) – Questa mattina è stata inaugurata la 28ª edizione della mostra mercato “Piante e Animali Perduti”, organizzata dall’Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi con il patrocinio del Comune di Guastalla. Al taglio del nastro hanno partecipato il Sindaco Paolo Dallasta con la Giunta Comunale, diversi consiglieri regionali, i sindaci delle città gemellate, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana di Guastalla, e tanti cittadini provenienti da varie parti d’Italia.

La manifestazione avrà luogo fino a domenica 28 settembre e vedrà la presenza di circa 500 espositori, tra vivaisti, artigiani, esperti di enogastronomia e professionisti nel settore agricolo, tutti riuniti per condividere la passione per l’ambiente e l’agricoltura. La fiera punta a sensibilizzare sulla difesa del territorio, sulla biodiversità e sulle tradizioni locali, con un focus particolare sulla valorizzazione del patrimonio florovivaistico, erboristico e animale, spesso dimenticato. Il programma completo è disponibile sul sito www.pianteanimaliperduti.it.

