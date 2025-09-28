Piante e Animali Perduti: festa a Guastalla in Emilia

A Guastalla si è svolta la 28ª edizione di “Piante e Animali Perduti”, una mostra mercato organizzata dall’Associazione Guastallese Gemellaggi ed Eventi, con il supporto del Comune. La manifestazione ha registrato un’affluenza di circa 12.000 visitatori, che hanno percorso le vie storiche della città sin dal mattino, nonostante il maltempo.

L’evento ha offerto l’opportunità di esplorare mercati di erbe, animali e prodotti gastronomici, grazie alla partecipazione di oltre 500 espositori provenienti da tutta Italia, tra cui vivaisti, artigiani, specialisti dell’enogastronomia e esperti agricoli. Questo incontro ha valorizzato il patrimonio florovivaistico ed erboristico, spesso dimenticato, promuovendo la riscoperta delle tradizioni locali.

Un momento importante è stato il riconoscimento dei migliori espositori nelle categorie Artigianato, Florovivaismo e Enogastronomia, selezionati da una giuria di esperti. I premi sono stati conferiti il giorno seguente, evidenziando l’impegno nella qualità e nella tradizione.

Nella categoria Artigianato, ha trionfato l’Azienda Agricola Spirito Silvestre, apprezzata per il suo rispetto dell’ambiente e l’artigianalità nella lavorazione degli oli essenziali. La Società Agricola Europiante Sottile ha vinto nel Florovivaismo con la sua collezione di agrumi, mentre l’Azienda Agricola Collinelle ha primeggiato in Enogastronomia, preservando frutti di antica tradizione e promuovendo la biodiversità.

La manifestazione ha celebrato con successo la cultura e la tradizione agricola italiana, creando un legame tra i produttori e il pubblico.