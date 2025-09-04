Piante e Animali Perduti: Biodiversità a Guastalla Italia

Guastalla si appresta a ospitare la 28ª edizione di “Piante e Animali Perduti”, una manifestazione che celebra la biodiversità e le tradizioni locali. L’evento si terrà il 27 e 28 settembre e avrà come tema centrale “l’Essenza dell’Aria”.

Questo tema invita a riflettere sull’importanza dell’aria per la vita, affrontando questioni legate al cambiamento climatico e alla qualità dell’aria. Con oltre 500 espositori da tutta Italia, la mostra rappresenta un’opportunità per scoprire e riscoprire un patrimonio florovivaistico e animale in pericolo di estinzione. Le strade di Guastalla si riempiranno di storie e conoscenze antiche, condivise da artigiani e agricoltori.

Il programma comprende attività uniche, come il trekking urbano “Asfalto e Radici”, condotto da Fabio Bortesi, che insegna a riconoscere le erbe spontanee in città. Le mostre pomologiche presenteranno varietà di frutti dimenticati, mentre le esposizioni botaniche proporranno una selezione di piante rare, comprese rose e orchidee.

Sono previsti anche eventi e laboratori per tutti i gusti. “Oasi Urbana” offrirà passeggiate nel centro storico con esperti paesaggisti. La Villa Maiolani Minelli sarà un luogo centrale, ospitando vari eventi, tra cui laboratori di arte e flora.

Ci sarà anche spazio per la “Pasticceria Selvatica”, un’esperienza sensoriale con erbe spontanee. I bambini troveranno intrattenimento con giochi e spettacoli in Piazza della Repubblica. Per aggiornamenti sul programma, è consigliabile seguire i canali social di “Piante e Animali Perduti”.