Piantare alberi nel Polesine

Nel Polesine, l’orizzonte è una linea netta e quasi astratta, con campi che si rincorrono uguali e canali rettilinei. Sembra immobile, ma in realtà è il prodotto di continue forzature: l’acqua respinta, la terra piegata, la biodiversità compressa. Qui, piantare alberi è diventato un gesto controcorrente.

Tutto ha inizio da un trauma: un bosco, piantato anni prima per intercettare contributi pubblici, viene completamente abbattuto una volta terminata la stagione degli incentivi. Matteo Cesaretto, un quarantenne instancabile, decide di non fermarsi alla protesta e di fare, direttamente, ciò che le politiche pubbliche non sembravano più in grado di garantire. Attorno a questa idea prende forma una rete, con fondazioni che forniscono piante e materiali, tecnici forestali che offrono consulenze, illustratori e insegnanti che contribuiscono alla dimensione educativa, cittadini che mettono a disposizione piccoli appezzamenti di terra.

Oggi, i boschi realizzati sono quindici, soprattutto in Polesine ma anche fuori provincia, con oltre settemila tra alberi e arbusti messi a dimora e più di centocinquanta volontari coinvolti. L’associazione ha investito nella divulgazione, con una guida dedicata agli alberi e agli arbusti di pianura, illustrata dai disegni delicati e precisi di Sara Michieli, e laboratori per le scuole che riportano bambini e ragazzi a osservare ciò che spesso manca nei loro territori.

Per comprendere il senso profondo di questo lavoro, è necessario allargare lo sguardo alla storia del Polesine, con l’emigrazione di massa, l’alluvione del 1951 e lo sviluppo diseguale del nordest che hanno lasciato segni profondi. Il paesaggio attuale è il risultato di secoli di bonifiche e di una gestione idraulica imponente, con la grande proprietà fondiaria che ha favorito monocolture estensive, adattando la geografia del territorio alle sue esigenze produttive.

L’industrializzazione diffusa che ha caratterizzato altre zone del Veneto qui non ha mai attecchito, e il risultato è un paesaggio aperto e rarefatto, ma sempre più povero dal punto di vista ecologico e sociale. Negli ultimi decenni, alla fragilità economica si è aggiunta una pressione ambientale crescente, con le campagne isolate che sono diventate il luogo ideale per ospitare ciò che altrove non trova spazio.

In questo contesto, piantare alberi è un’azione di ricucitura, lenta e paziente, con ogni intervento progettato con attenzione: specie diverse, prati polifiti, siepi multifunzionali, attenzione agli impollinatori e agli effetti del cambiamento climatico. Il Tarassaco ha trasformato un’area degradata in bosco didattico, pensato per essere attraversato, osservato, vissuto, e ha costruito una siepe plurispecifica in un’azienda biologica. Il Gorgo Leze, uno stagno di un ettaro, è stato preso in mano dai volontari del Tarassaco, rimboschito,installato nidi per attirare animali e ripopolato di pesci le acque.