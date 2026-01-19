Piano Turistico Sostenibile a San Benedetto del Tronto

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha elaborato un Piano strategico per lo sviluppo turistico sostenibile, che si concentra su turismo sostenibile, accessibilità e inclusione, innovazione digitale e gestione dei dati. Il piano prevede una timeline di attuazione che scandisce fasi, priorità e strumenti di monitoraggio.

Il documento individua un percorso articolato in tre fasi operative: avvio, consolidamento e valutazione finale. Il cronoprogramma è pensato per programmare interventi coerenti e progressivi, garantendo un bilanciamento tra progettualità a breve termine e risultati di medio-lungo periodo.

La prima fase, compresa tra il 2025 e il secondo trimestre del 2026, è dedicata all’avvio e alle prime sperimentazioni. In questa fase, il piano prevede il lancio dei programmi di certificazione ambientale per le strutture turistiche, l’inizio dei lavori per la rete ciclabile turistica, la mappatura dell’accessibilità urbana e l’attivazione dei primi percorsi di certificazione Enat. Contestualmente, viene avviato il sistema di raccolta e analisi dei dati turistici e la progettazione della App turistica ufficiale.

La seconda fase, dal terzo trimestre 2026 al 2028, segna l’ingresso nella fase di estensione operativa e consolidamento. Gli interventi ambientali vengono ampliati con la riqualificazione degli stabilimenti balneari e il completamento dei tratti ciclabili intercomunali. L’accessibilità viene rafforzata attraverso la formazione generalizzata degli operatori e la verifica dei livelli raggiunti. Sul fronte digitale, è previsto il lancio della App turistica, l’attivazione di sensori di flusso nei punti chiave della città e la produzione dei primi report predittivi. L’offerta turistica viene arricchita con itinerari urbani creativi e campagne di promozione.