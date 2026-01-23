Piano Transizione 4.0 Italia

La recente Legge di Bilancio ha aggiornato gli allegati tecnici del Piano Transizione 4.0, includendo modelli e sistemi di intelligenza artificiale, tecnologie di cybersecurity di nuova generazione e piattaforme per la gestione ESG. L’aggiornamento riflette l’evoluzione tecnologica e riconosce le nuove priorità delle imprese, che non si concentrano più solo sull’efficienza dei processi produttivi, ma sulla capacità di raccogliere, analizzare, proteggere e valorizzare i dati aziendali.

L’aggiornamento degli allegati dei beni soggetti all’agevolazione 4.0 include hardware e server dedicati all’elaborazione dei dati e alle soluzioni software on-premise. Tuttavia, la maggior parte delle imprese italiane sceglie l’elaborazione off-device dei dati con soluzioni fornite a canone da provider tecnologici, nota come “as a service”. Il mercato dei servizi in cloud in Italia cresce del 15,7% all’anno e rappresenta l’80% del mercato cloud italiano.

Le imprese scelgono l’as a service per i costi iniziali contenuti, gli aggiornamenti automatici e la scalabilità immediata. Tuttavia, i canoni pagati per soluzioni as a service non vengono iscritti come beni ammortizzabili nello stato patrimoniale, ma trattati come spese operative, escludendoli dall’agevolazione dell’iperammortamento.

Ciò potrebbe escludere una larga parte del mercato tecnologico dall’incentivo, con conseguenze negative soprattutto per le PMI, che si troverebbero di fronte a un dilemma: rinunciare alle agevolazioni o sostenere i costi elevati delle soluzioni on-premise. Un recente rapporto ha valutato l’impatto del Piano Transizione 4.0, evidenziando risultati significativi, ma anche un divario importante tra grandi imprese e PMI.

Escludere le soluzioni as a service dall’agevolazione significherebbe ampliare ulteriormente questo divario, rendendo l’incentivo meno accessibile ed efficace per le PMI. La soluzione esiste già: la Legge di Bilancio 2019 aveva chiarito l’agevolabilità dei costi sostenuti per canoni di accesso a beni immateriali 4.0 nell’ambito dell’iperammortamento. Basterebbe ribadire lo stesso principio nel decreto attuativo del nuovo iperammortamento 4.0 per garantire continuità normativa e certezza agli investimenti.