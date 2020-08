Non più semplicemente Covid Hospital come era stato concepito a marzo nella fase più drammatica dell’emergenza, cioè una distesa di letti di terapia intensiva – la “più grande d’Italia” con i suoi oltre 200 posti a regime – per evitare che l’ondata di malati gravi mandasse in tilt le strutture sanitarie lombarde. L’ospedale in Fiera di Milano potrebbe a breve cambiare pelle e aprire le sue porte a poliambulatori. La Regione Lombardia lavora a un piano, al momento top secret: starebbe pensando a un cambio di programma, un ampliamento. A quanto apprende l’Adnkronos Salute, la prossima settimana se ne parlerà in una riunione tecnica operativa, che dovrebbe essere stata fissata fra martedì e mercoledì.

