Piano Strategico 2025-2027: Sostenibilità e Innovazione

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca ha approvato l’aggiornamento del Piano Strategico di Gruppo per il periodo 2025-2027, rispecchiando la visione del Gruppo Bancario Cooperativo nel sistema bancario italiano, con focus sulla cooperazione, la qualità delle relazioni con Soci e Clienti, e lo sviluppo delle comunità locali. Il CEO Sandro Bolognesi ha sottolineato l’importanza delle BCC affiliate come cuore del Gruppo, evidenziando l’impegno nell’investire nei territori.

Il Gruppo è presente in Piemonte e Liguria con 6 Banche affiliate e 139 filiali in 99 Comuni, di cui 24 sono uniche presenze bancarie, confermando l’importanza della capillarità. Nel 2024, le nuove erogazioni di credito hanno raggiunto € 737 milioni, con una crescita della raccolta diretta del 7,8%, attestandosi a € 5,8 miliardi, e una raccolta indiretta di € 4,2 miliardi (+9%).

Le proiezioni economico-finanziarie per il 2027 prevedono un aumento del credito a € 4,1 miliardi e della raccolta diretta a € 6,2 miliardi, assieme a un incremento della raccolta indiretta a € 5,0 miliardi. Il margine di interesse è atteso in contrazione, mentre le commissioni nette cresceranno del 3,4%. I costi operativi aumenteranno del 3,1% per investimenti in tecnologia.

Il Gruppo mira a un rafforzamento patrimoniale, con un obiettivo CET1 ratio del 33,2%. L’aggiornamento del Piano Strategico prevede oltre € 200 milioni di investimenti in ICT e Sicurezza e si propone di migliorare la tecnologia per la relazione con il cliente, integrando consulenza personalizzata e canali digitali. Gli obiettivi di sostenibilità includono la riduzione delle emissioni e il supporto a famiglie e imprese nella transizione ecologica.

Fonte: primasettimo.it