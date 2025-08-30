Piano Socio Sanitario in Piemonte: novità per la salute pubblica

La Regione ha approvato un nuovo Piano Socio Sanitario, fondamentale per definire le priorità, le risorse e le strategie per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini. Questo piano introduce diverse novità, dalla riorganizzazione territoriale all’innovazione tecnologica, mirate a rafforzare i servizi sanitari.

Tra le principali innovazioni, si prevede l’istituzione di Tavoli di Lavoro per specifiche patologie, che favoriranno un dialogo continuo con cittadini e associazioni di pazienti, promuovendo una gestione partecipata della sanità. Inoltre, è prevista una riorganizzazione completa della medicina territoriale, con nuove strutture e la figura del “Direttore Sociosanitario”, per integrare meglio sanità e sociale. Saranno istituite Aggregazioni Funzionali Territoriali (Aft) per migliorare l’assistenza territoriale e avviato un nuovo “Corpo Logistico Sanitario Piemontese” per facilitare l’accesso alle cure. Sarà anche nominato un “Responsabile Operativo degli Ambienti Sanitari” dedicato all’umanizzazione delle strutture.

Per migliorare l’offerta sanitaria, la Regione si impegna a realizzare un Piano di edilizia sanitaria per rinnovare e potenziare le strutture esistenti. Il digitale avrà un ruolo fondamentale, con l’attivazione di un nuovo Centro unico prenotazioni (Cup) integrato con intelligenza artificiale e una nuova app, “Piemonte in Salute”, per accedere ai servizi sanitari regionali dallo smartphone.

Un obiettivo prioritario è ridurre la mobilità sanitaria passiva, cioè il trasferimento di pazienti verso altre regioni per cure specialistiche. Sarà creato un Tavolo di coordinamento per candidare nuovi Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Irccs) pubblici.

Infine, si presterà particolare attenzione alla prevenzione e alla salute materno-infantile, avviando screening neonatali e programmi per la diagnosi precoce di malattie nei bambini, oltre a potenziare i servizi per la salute mentale e supportare la salute orale delle fasce più vulnerabili.