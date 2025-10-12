Piano sociale innovativo per l’Alto Garda e Ledro

Una nuova era nel welfare si profila per l’Alto Garda e Ledro, con un approccio rinnovato alle politiche sociali. Il Piano sociale della Comunità di Valle sarà articolato in azioni triennali, mirate a fornire interventi più stabili e coordinati per famiglie, giovani, anziani e persone fragili, come annunciato dal presidente Giuliano Marocchi.

La bozza del piano è attualmente in fase di consultazione con gli assessori al sociale e le commissioni comunali. Questo documento nasce da un processo partecipato, focalizzandosi sulle necessità concrete anziché sui semplici numeri. L’approccio punta a definire gli interventi prima del budget, garantendo che le esigenze delle persone siano al centro dell’attenzione.

L’assessore ai servizi sociali di Arco, Mattia Mascher, ha evidenziato l’importanza di questo lavoro condiviso, chiarendo la differenza tra azioni reali e disinformazione. Il piano prevede anche la creazione di un Fondo per le emergenze sociali, ispirato a un fondo straordinario creato in pandemia, per supportare famiglie in difficoltà improvvisa, indipendentemente dalle soglie Isee. Questo fondo sarà gestito insieme alla Caritas e ai servizi sociali, assicurando un uso mirato delle risorse.

Per quanto riguarda la scuola, il piano promuove un miglioramento del supporto educativo e un aumento delle ore di accompagnamento per gli alunni in difficoltà. Inoltre, si mira a potenziare l’edilizia sociale, collaborando con Itea per costruire abitazioni accessibili, soprattutto ad Arco.

In ambito sanitario, si conferma l’apertura della Casa di Comunità, volta a rispondere alle esigenze locali, e verrà avviato uno studio demografico sulla popolazione anziana dell’Alto Garda. Infine, il piano include misure per sostenere l’occupazione delle persone fragili e migliorare la mobilità per gli anziani, con interventi volti a garantire maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani.