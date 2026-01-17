Piano sanitario di Trump per USA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha presentato un nuovo piano sanitario chiamato “The Great Healthcare Plan” che mira a riformare il sistema americano. Il piano si articola su quattro pilastri principali: riduzione dei prezzi dei farmaci, taglio dei premi assicurativi, massima trasparenza dei prezzi per ospedali e assicurazioni, e spostamento del sostegno finanziario dai “middleman” direttamente ai cittadini.

Il punto più eclatante riguarda i medicinali, con un’ipotetica riduzione dei costi dell’80, 90% in alcuni casi. Il presidente ha inoltre promesso di ridurre i premi assicurativi interrompendo i pagamenti governativi alle grandi compagnie di assicurazione e inviando quei fondi direttamente alle persone. Ha criticato l’Affordable Care Act di Barack Obama, definendolo “una truffa plateale” progettata per arricchire le compagnie assicurative.

La trasparenza è un’altra arma chiave del piano, con l’obbligo per ospedali e assicuratori di pubblicare in modo evidente tutti i loro prezzi, permettendo ai cittadini di scegliere la cura migliore. Le compagnie assicurative dovranno inoltre pubblicare dati dettagliati sulle tariffe e sui rimborsi. Trump ha concluso esortando il Congresso ad approvare il piano per portare “sollievo immediato al popolo americano”. La proposta dovrà affrontare il dibattito politico a Capitol Hill, dove i Democratici difenderanno l’Obamacare.