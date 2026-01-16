Piano per salvare il fiume Wye nel Regno Unito

Un piano è stato studiato per salvare una preziosa via d’acqua. Gli attivisti che sperano di invertire il declino di una amata via d’acqua britannica hanno presentato il loro manifesto in quattro punti in risposta a un piano d’azione ampiamente criticato annunciato dal governo del Regno Unito.

Il fiume Wye, che scorre per 250km dal Galles, attraverso l’Inghilterra, fino all’estuario del Severn, è stato devastato dall’apporto di nutrienti legato all’allevamento intensivo di polli. Il governo del Regno Unito ha affermato che finanzierà la combustione del letame di pollo in azienda con 35 milioni di sterline, piloterà impianti di digestione anaerobica e fornirà ulteriori sovvenzioni per magazzini di liquami per elaborare le montagne di rifiuti e aiutare a restaurare il fiume.

Tuttavia, gruppi di base sostengono che le idee mancano di portata e ambizione, e hanno presentato il loro manifesto alla festa annuale di Hay. Il manifesto prevede una “zona di protezione delle acque” per proteggere il Wye dai rifiuti agricoli e dalle acque reflue, un fondo di recupero per sostenere l’agricoltura a impatto positivo sull’ambiente, e un miglioramento dell’applicazione delle norme per assicurare che gli inquinatori paghino. Il piano include anche un prezzo più equo da parte dei supermercati che premia gli agricoltori amici del fiume.

David Gillam, del gruppo di campagna Save The Wye, ha affermato: “Sappiamo cosa deve essere fatto e il nostro manifesto rappresenta il piano del popolo per il Wye, creato in risposta a tutte le prove che abbiamo raccolto negli ultimi anni”.