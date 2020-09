Abbiamo imparato “che un piano pandemico serve. Abbiamo pagato un prezzo altissimo per non averlo aggiornato per dodici anni”. Lo dice, intervistato da Repubblica, Stefano Merler, il matematico, ricercatore della fondazione Bruno Kessler di Trento che aveva realizzato la prima proiezione italiana dei dati cinesi sul Covid-19 “che avrebbe gettato il paese nel panico”. “Bastava leggere – dichiara – i lavori scientifici che arrivavano dalla Cina per capire. Uno studio di inizio febbraio diceva che il 25 per cento di chi andava in ospedale aveva bisogno di terapia intensiva e molti addirittura di ventilazione meccanica. Dati spaventosi”.

Fonte