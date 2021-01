Cinque ore di interrogatorio per il ministro Roberto Speranza e una giornata per sentire gli altri vertici della sanità italiana, ovvero la catena di comando nella gestione dell’epidemia da coronavirus. L’inchiesta della procura di Bergamo sui morti Covid — segnatamente nel periodo infernale febbraio-marzo 2020 — fa di nuovo capolino a Roma.

Come da programma, il pool guidato da Maria Cristina Rota è sceso nella capitale per gli interrogatori riguardanti, in primo luogo, la controversa questione del piano pandemico. Un piano — è stato accertato — risalente al 2006 e mai aggiornato. Perché non è stato fatto? Impreparazione? Negligenze? Ritardi o, addirittura, omissioni?

Il primo interrogatorio è stato quello del ministro Speranza (sentito, come tutti gli altri, in qualità di persona informata sui fatti). «Certo che il ministro sapeva dell’esistenza del piano pandemico», ha commentato la pm Rota all’uscita dal ministero, senza aggiungere nulla. Poche parole che, volendole interpretare, non lasciano spazio a dubbi sull’orientamento dell’inchiesta: la volontà di andare a fondo per fare chiarezza su chi e perché sarebbe venuto meno all’indicazione dell’Oms. Che il 5 gennaio 2020 lancia un alert per dire a ogni paese di adottare i rispettivi piani pandemici. Ora: il 22 gennaio, 17 giorni dopo, al ministero della Salute si insedia una task force per la gestione dell’emergenza. Che in Italia inizia a bussare un mese dopo, il 21 febbraio.

Della task force facevano parte, tra gli altri, il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, l’attuale dirigente della Prevenzione del ministero e componente del Cts, Gianni Rezza, e Giuseppe Ippolito, dello Spallanzani. Sono stati sentiti ieri pomeriggio. Prima di loro in mattinata era toccato, oltre a Speranza (già interrogato a giugno), al coordinatore del Cts Agostino Miozzo (Protezione civile) e a Donato Greco. Quest’ultimo è l’estensore del Piano pandemico italiano tuttora in vigore, quello appunto datato 2006. Come mai l’Italia non ha applicato il Piano? E perché in 14 anni non l’ha mai aggiornato?

Recentemente è emerso che Giuseppe Ippolito aveva provato a sensibilizzare sulla necessità-opportunità di applicare da subito il piano. I magistrati ritengono che essendo il Piano pandemico una legge dello Stato, la sua mancata applicazione corrisponderebbe a una sottovalutazione della situazione. E la situazione che si è creata a Bergamo e provincia dal 23 febbraio in poi è stata devastante. Si poteva evitare? Eventuali errori e omissioni riguarderebbero, a cascata, anche la Lombardia.

Tra i punti base previsti dal piano ci sono: l’acquisto di mascherine, un programma con una selezione degli ospedali in base ai reparti Infettivi, una trasmissione di dati adeguata e un raccordo con la medicina di territorio. L’inchiesta procede per i reati di epidemia colposa e falso, a cui potrebbe aggiungersi anche l’omissione in atti d’ufficio. Oltre al piano pandemico, ci sono altri tre filoni: la mancata zona rossa in Val Seriana, i morti nelle rsa e la chiusura-apertura lampo dell’ospedale di Alzano Lombardo.