Piano Nazionale Salute Mentale: criticità e proposte in Italia

Il Collegio nazionale dei Dipartimenti di salute mentale interviene sul nuovo Piano di azione nazionale per la salute mentale (Pansm) 2025-2030, un documento atteso a lungo e frutto di un Tavolo tecnico ministeriale. Gli operatori dei servizi, rappresentati dal Collegio, intendono contribuire al dibattito portando la loro esperienza.

Il Pansm ha indubbi punti di forza, come il riconoscimento del modello bio-psico-sociale, l’approccio One Mental Health e l’attenzione all’età evolutiva. Tuttavia, questi aspetti rischiano di restare solo dichiarazioni senza indicazioni operative e risorse adeguate, limitando l’impatto reale sui servizi.

Tra le criticità evidenziate, si segnalano la mancanza di finanziamenti e piani occupazionali, il ridotto focus sulla salute mentale che si limita spesso alla psichiatria adulta, trascurando neuropsichiatria infantile, psicologia e riabilitazione. Inoltre, scarseggiano azioni strutturate per i più piccoli e non si valorizza adeguatamente la psicologia di base. Si osserva anche un approccio superficiale al tema dello stigma e un’eccessiva enfasi sugli aspetti di sicurezza, con il pericolo di un controllo sociale.

Il Collegio propone misure concrete come il rifinanziamento dei servizi e il potenziamento degli organici, il riconoscimento della psicologia di base come primo livello di accesso, e il rilancio delle Comunità terapeutiche. Sono suggerite anche campagne anti-stigma basate su evidenze, la creazione di un sistema informativo integrato e la formazione continua per gli operatori.

Il Pansm rappresenta un’opportunità storica, ma serve una governance inclusiva e un vero equilibrio tra le discipline coinvolte. La salute mentale deve trovare spazio nei quotidiani contesti di vita e richiede una collaborazione reale tra istituzioni, operatori, utenti e famiglie.