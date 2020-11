Due grandi pianisti napoletani, due Steinway gran coda e una lista dei desideri di grandi ospiti cantanti per reinterpretare alcuni brani napoletani d’autore contemporanei “considerandoli come degli standard jazz americani”. È l’idea che muove ‘Piano Napoli’, l’album che vede suonare insieme Elisabetta Serio, straordinaria jazzista ed ultima pianista di Pino Daniele, e Lorenzo Hengeller, virtuoso dello swing che si ispira a Carosone, Gorni Kramer, Lelio Luttazzi e al Quartetto Cetra, e che esce domani per Sony Music. Un progetto che da sogno nel cassetto è diventato realtà grazie ad un pigmalione d’eccezione: Gigi D’Alessio.

