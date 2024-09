Piano Mattei: incontro con Confindustria Assafrica & Mediterraneo

Questa mattina, presso la sede di Confindustria a Roma, si è svolto un incontro riservato alle aziende associate a Confindustria Assafrica & Mediterraneo sul Piano Mattei. Tra i partecipanti c’erano Antonio Gozzi, Special Advisor del Piano Mattei, Fabrizio Saggio, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, e Regina Corradini D’Arienzo, AD di Simest, insieme a rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri e di Cassa Depositi e Prestiti. L’incontro ha permesso ai delegati delle aziende di esplorare opportunità derivanti dall’implementazione del Piano per l’Africa e di presentare progetti d’investimento nel Continente.

Massimo Dal Checco, Presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo, ha ribadito che le attività dell’Associazione si allineano con la strategia del Governo verso l’Africa, sottolineando l’importanza del Piano Mattei nel rafforzare il coordinamento tra attori pubblici e privati nel Continente. Ha evidenziato che il supporto istituzionale e gli strumenti finanziari, come quelli di Simest e CDP, sono cruciali per le aziende italiane che desiderano operare in Africa.

Fabrizio Saggio ha sottolineato che il Piano Mattei è un’iniziativa di interesse nazionale che richiede la collaborazione di tutti gli attori del Sistema Italia, dal settore pubblico a quello privato. Ha anche dichiarato che i progetti attivi, che spaziano da acqua a agricoltura e formazione, stanno proseguendo con crescente sostegno e coordinamento.

Durante l’incontro, sono stati presentati strumenti finanziari per supportare le imprese, tra cui la “Misura Africa” di Simest, che mira a supportare le aziende italiane nella crescita nel Continente. Regina Corradini D’Arienzo ha notato che l’Africa è cruciale per la competitività delle imprese italiane, con opportunità legate alla giovane popolazione, risorse strategiche e investimenti infrastrutturali.

Il coordinamento tra le imprese e le istituzioni italiane continuerà a essere fondamentale per sviluppare partnership locali in Africa, creando valore aggiunto e occupazione. Confindustria Assafrica & Mediterraneo è pronta a contribuire ai progetti futuri e a monitorare le priorità del settore privato nell’espansione del Piano Mattei in nuovi paesi e settori. L’incontro ha anche favorito il networking tra le aziende, promuovendo collaborazione e nuove strategie per operare efficacemente in Africa e Medio Oriente.