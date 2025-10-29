Piano Lombardia per l’export: sostegno alle PMI in Uzbekistan

La Regione Lombardia, in collaborazione con Unioncamere Lombardia, ha avviato un piano per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese, con un budget di 1,5 milioni di euro. Questa iniziativa, voluta dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è rivolta alle piccole e medie imprese lombarde che vogliono entrare o rafforzare la loro presenza nei mercati globali.

Il piano prevede servizi trasversali e un percorso personalizzato per 90 aziende selezionate tramite un bando. Queste imprese riceveranno un supporto specifico per riconoscere e sfruttare le opportunità nei mercati esteri, con un focus sui propri bisogni e potenzialità. Saranno organizzati webinar, corsi di formazione e strumenti operativi per una gestione efficace dei processi di esportazione, con l’obiettivo di migliorare le competenze delle aziende.

Guido Guidesi sottolinea che la strategia mira a sostenere le piccole e medie imprese lombarde nelle sfide globali, fornendo assistenza concreta e personalizzata in un contesto caratterizzato da incertezze geopolitiche e tariffarie. La Regione desidera affiancare chi lavora con una visione di sviluppo.

Raffaele Cattaneo, sottosegretario regionale per le Relazioni internazionali e europee, evidenzia che il piano è in linea con l’obiettivo di posizionare la Lombardia come attore globale, mantenendo un dialogo attento con i territori e le aziende. L’iniziativa si propone di promuovere non solo le esportazioni, ma anche la cooperazione con partner europei e non.

Tra gli obiettivi principali c’è l’accrescimento della cultura e delle competenze di internazionalizzazione delle imprese lombarde, attraverso corsi mirati e strumenti per gestire l’export nei mercati complessi, supportando anche la definizione di strategie personalizzate.