lunedì – 2 Febbraio 2026
Attualità

Piano Intesa Sanpaolo 2026-2029: crescita tecnologica e internazionale

Intesa Sanpaolo ha presentato il Piano di Impresa 2026–2029. Il piano traccia una rotta verso una redditività sostenibile, puntando su un’esecuzione rigorosa e una crescita scalabile.

La strategia si impegna a garantire un Return on Equity superiore al 20%, attraverso un modello basato su tecnologia e commissioni. Sarà accompagnata da una riduzione strutturale dei costi e confermerà il profilo Zero-NPL. Il piano prevede una forte espansione delle attività di advisory in Italia e nelle banche internazionali del Gruppo. Parallelamente, isybank sarà consolidata come piattaforma leader per l’acquisizione digitale di clienti, con l’obiettivo di un incremento netto di circa 2,5 milioni di clienti. Sarà lanciata anche isywealth Europe per estendere il modello di Wealth Management in Francia, Germania e Spagna.

Questo è il piano più tecnologico e internazionale mai presentato dal Gruppo, progettato per essere realizzato senza rischi di esecuzione. Si basa su attività già operative, investimenti realizzati e un modello collaudato. L’obiettivo finale è garantire una redditività sostenibile, mantenere il profilo Zero-NPL e rafforzare la posizione di banca più resiliente d’Europa, generando circa 50 miliardi di ritorni di capitale agli azionisti. Il nuovo Piano rappresenta la naturale transizione dopo il ciclo 2022-2025, durante il quale l’utile netto è cresciuto per dodici anni consecutivi, e si concentra sull’esecuzione più che sul cambiamento strutturale.

