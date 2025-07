Piano esodo estivo: come affrontare il traffico in aumento

Il periodo estivo segna un aumento significativo dei viaggi e degli spostamenti. In Italia, con l’inizio delle partenze di massa, entra in vigore il piano esodo estivo.

Per gestire il previsto afflusso di veicoli, Anas ha incrementato il personale operativo su tutto il territorio nazionale e ha limitato l’attività dei cantieri. Fino all’8 settembre, 1.348 cantieri, equivalenti all’81% di quelli attivi, saranno chiusi o sospesi. Già dal primo luglio, sono stati chiusi 98 cantieri permanenti, riguardanti circa 680 chilometri di strada, per facilitare la circolazione.

Le previsioni dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas stimano oltre 273 milioni di spostamenti in auto lungo strade e autostrade fino al 31 agosto. Durante il fine settimana in corso, si prevedono 13,2 milioni di viaggi per la partenza verso località di villeggiatura. La rete Anas si prepara a gestire un traffico in aumento, con la registrazione di “bollino rosso” per il pomeriggio di oggi, per domani mattina e per la domenica pomeriggio.

Si prevede che il traffico aumenterà in particolare nei grandi centri urbani, in coincidenza con le prime partenze e brevi weekend in località costiere, mentre domenica si assisterà al rientro verso le città. L’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, sottolinea l’impegno dell’azienda per garantire una circolazione fluida e sicura, invitando gli automobilisti a comportamenti responsabili alla guida.