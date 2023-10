Piano diabolico di Varrese su Beatrice: “Succede un casino, cade la casa”

La casa del Grande Fratello è troppo piccola per due prime donne come Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese ed è chiaro che presto ne rimarrà solo uno. La differenza tra i due però è che lei (anche forte delle conferme da parte del pubblico) appare tranquilla e fa il suo percorso, mentre lui confabula quotidianamente, sparla e fa teorie. L’attore ha anche confessato a Fiordaliso che Beatrice sarebbe segretamente innamorata di lui. Come se non bastasse pare che adesso Massimiliano abbia ordito anche un piano diabolico per far capitolare la sua nemicaametissima.

Il piano di Massimiliano: “Se lo fa succede un casino ragazzi”.

Ieri sera Ciro, Massimiliano, Rosy e Anita si sono riuniti in piscina e l’attore napoletano ha parlato di una sorta di piano orchestrato di Varrese.

“Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Ragazze al centro c’è Max. Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

Massimiliano è stato vago: “Non lo posso dire per il momento, adesso lo sa solo Ciro. Ve ne accorgerete nelle prossime settimane. Però se accadrà vi dirò ‘ve l’avevo detto‘”.

Rosy Chin ha detto di aver capito di cosa si tratta: “Oddio ho capito! No, adesso è tutto chiaro. Volete vedere che ho capito? Il piano è tra lui e un’altra persona, lui che poi smaschera tutto e dirà ‘io ve l’avevo detto’. Max vuole fare V per Vendetta. Max e Bea“.

Secondo i telespettatori che commentano su Twitter, Varrese vorrebbe fingersi cotto della Luzzi per farle ammettere di essere innamorata. Mi auguro non sia davvero così, questa roba nemmeno alle elementari. Nel dubbio Heidi si è scansata un fosso.

Massimiliano vorrebbe provarci con Beatrice per metterla in difficoltà con Giuseppe e smascherarla secondo lui.

Chiudere chiudere.#GrandeFratello #beabaldi — Sara (@Sara20036194) October 22, 2023

Massimiliano vorrebbe conquistare Beatrice per poi scaricarla e farla pentire di tutti i suoi peccati. Sempre Massimiliano: #grandefratello pic.twitter.com/x0Pb0CK8GW — 🐰 bibi. – regina di 💕 64% (@therightpixie) October 22, 2023