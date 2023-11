Piano di Varrese, Anita lo smaschera: “Cosa mi ha detto in piena notte”

Fino a che Massimiliano Varrese era l’antagonista di Beatrice Luzzi, gli altri concorrenti del Grande Fratello l’avevano eletto quasi all’unanimità leader della casa, ma adesso che i due attori si sono avvicinati quel ruolo gli è stato strappato. In questi giorni addirittura alcuni inquilini credono che Massimiliano abbia un piano e continui a fare strategie per essere protagonista del gioco.

Secondo diversi concorrenti, Varrese studierebbe addirittura le litigate e avrebbe anche progettato l’avvicinamento a Beatrice per puntarsi addosso i riflettori e ingraziarsi il pubblico, lui però ha negato categoricamente: “Mi sono avvicinato a Beatrice, ci siamo avvicinati, perché è una cosa partita da entrambi ed è tutto reciproco. Il nostro è un avvicinamento bello, sincero e fisiologico“.

Dopo la puntata di ieri del Grande Fratello, Anita Olivieri si è appartata in cucina con Vittorio Menozzi e gli ha fatto una confessione. La gieffina ha detto di essere quasi certa che le liti con gli altri coinquilini e il corteggiamento a Beatrice sarebbero parte di un piano preciso di Varrese.

“Sta facendo un caos per niente, non ha manco l’alibi, la sera prima stava a di ‘mo sta settimana ce provo con Anita’. Poi a Rosy ha detto ‘che scatole mi annoio dai mi metto a litigare con qualcuno’. Diceva queste frasi e il giorno dopo fa le litigate davvero.

Dai è palese che è tutto studiato. Ma tu lo sai che la sera prima lui diceva che si annoiava, è rimasto vestito fino in piena notte, erano le 5 del mattino e diceva ‘ora inizio a provarci anche con te perché mi sto annoiando’? Lo sapevi forse? Te l’ha detto? Io non l’ho mai rivelato prima, ma ci sono le clip e possono andarle a prendere se vogliono le prove. Lui ha proprio detto ‘ora ci provo con te, ora inizio a provarci con Ani, questa settimana ci proverò con te’. E allora vedi? Guarda che è tutto vero. Io sto zitta perché non voglio creare un caso di stato, perché se inizio a dire cose poi escono tutti i video. Diceva che si annoiava e si stufava e che voleva creare delle cose e provarci con me e questo prova tutto”.