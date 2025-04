I funerali di Papa Francesco si svolgeranno sabato in piazza San Pietro, con l’attesa di migliaia di fedeli e la presenza di leader religiosi e politici globali. È stato predisposto un imponente piano di sicurezza per garantire l’ordine e la protezione durante l’evento. La cerimonia si preannuncia come un momento significativo per i suoi seguaci e per il mondo intero.