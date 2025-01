Piano di Sicurezza Potenziato per il Festival di Sanremo 2025: Teatro Ariston in ‘Zona Rossa’

Il Festival di Sanremo 2025, in programma dall’11 al 15 febbraio, avrà la sicurezza come tema principale. Per garantire un evento sereno, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza che comporta l’istituzione di una “zona rossa” attorno al Teatro Ariston. Durante una riunione del Comune di Sanremo, sono state discusse le misure preventive, alla quale hanno partecipato il Prefetto, il Sindaco, il Questore e i vertici delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco. Il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica ha il compito di garantire un ambiente sicuro per la manifestazione e per le attività commerciali locali. Il piano prevede l’accesso alla zona rossa solo tramite controlli con metal detector e ispezioni da parte delle Forze dell’Ordine.

Misure simili saranno adottate anche in altri luoghi di eventi associati, come il Suzuki stage in Piazza Colombo. Particolare attenzione sarà dedicata alla sfilata dei cantanti sul green carpet, dove diverse unità garantiranno il monitoraggio della situazione. È stato formato un nucleo operativo di circa 90 unità, incluse Forze dell’Ordine e Security Rai, per prevenire eventuali situazioni critiche. Gli accessi saranno monitorati e saranno previste zone rosse per allontanare soggetti considerati pericolosi. Inoltre, ci saranno restrizioni sulla vendita di alcolici e il divieto di sorvolo, incluso l’uso di droni. Anche il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza vigilerà sull’area marittima, in particolare sulla nave Costa Toscana.