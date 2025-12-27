Piano di riassetto idrogeologico per Ischia

Dopo anni di dissesti e disastri, è stato definito il programma di riassetto idrogeologico per l’isola di Ischia. Il Piano commissariale 5 ter è stato approvato, segnando il passaggio dall’emergenza alla prevenzione. Il piano, adottato dal Commissario straordinario Giovanni Legnini, completa il quadro della pianificazione degli interventi strutturali avviati dopo la frana del 26 novembre 2022, estendendo a tutti i comuni isolani una strategia di messa in sicurezza di medio e lungo periodo.

Il piano prevede un investimento complessivo di 343 milioni e si articola in 158 interventi destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico e al rafforzamento della sicurezza strutturale dell’isola. La parte considerata prioritaria riguarda 141 opere inserite nella programmazione quinquennale, per un valore di 140 milioni. A queste si aggiungono 17 interventi collocati nella fase successiva, oltre il quinquennio, che assorbono la quota più consistente delle risorse, oltre 203 milioni di euro.

L’approvazione del Piano 5 ter si innesta su un contesto già segnato da un avanzato stato di attuazione delle misure emergenziali. Al 26 novembre risultano avviati 204 interventi post-frana, per un valore superiore ai 104 milioni, finanziati attraverso fondi regionali e ordinanze speciali del Commissario straordinario. Il nuovo piano rappresenta dunque un livello ulteriore di intervento, dalla gestione dell’urgenza si passa a una pianificazione organica capace di guardare al futuro.

Il documento recepisce la ricognizione delle opere di mitigazione del rischio per i comuni di Ischia, Forio, Lacco Ameno, Serrara Fontana e Barano d’Ischia, estendendo a tutta l’isola un perimetro di competenze che, nella fase immediatamente successiva alla frana, era concentrato soprattutto su Casamicciola. L’estensione è resa possibile anche dalle disposizioni introdotte con la legge di Bilancio, che ha affidato al Commissario la piena attuazione degli interventi ex articolo 5-ter per tutti i comuni isolani. Il Commissario straordinario Giovanni Legnini ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto, ringraziando le amministrazioni comunali, gli uffici tecnici e i soggetti istituzionali coinvolti.