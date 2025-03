Piano di Riarmo Europeo: L’Approvazione dell’UE

Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione riguardante la difesa europea, con un ampio supporto. La votazione si è conclusa con 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti, su un totale di 669 membri presenti. Questo supporto evidenzia l’importanza che i parlamentari attribuiscono a una maggiore collaborazione e integrazione nella politica di difesa tra gli Stati membri dell’Unione Europea. La risoluzione mira a rafforzare la capacità di risposta dell’Europa alle sfide di sicurezza, promuovendo investimenti e cooperazione tra le nazioni europee. Gli eurodeputati riconoscono la necessità di sviluppare una strategia di difesa comune, affrontando in modo coordinato minacce globali e regionali. Con questa decisione, il Parlamento europeo sottolinea la volontà di costruire una difesa più unita e autonoma, riducendo la dipendenza da alleati esterni. L’approvazione della risoluzione rappresenta un passo significativo verso un’Unione Europea più forte in materia di sicurezza e difesa, con l’obiettivo di garantire stabilità e protezione ai cittadini europei. Il dibattito continuerà in merito all’attuazione delle proposte contenute nel documento.