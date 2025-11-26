Piano di pace Ucraina Russia

Un documento sonoro recentemente emerso rivela come un inviato degli Stati Uniti abbia suggerito al Cremlino di “vendere” un accordo di pace al presidente americano. La telefonata tra Steve Witkoff, un businessman amico di Trump, e Yuri Ushakov, consigliere diplomatico del presidente russo Vladimir Putin, ha gettato nuova luce sul modo in cui è stato suggerito di presentare un piano di pace favorevole a Mosca.

Witkoff avrebbe suggerito a Ushakov di presentare la Russia come un partner desideroso di pace, dichiarando che Mosca “ha sempre voluto un accordo di pace” e esprimendo “il massimo rispetto” per Trump. Inoltre, avrebbe consigliato di sfruttare l’accordo di cessate il fuoco in Medio Oriente come leva retorica per far emergere la Russia come protagonista di un nuovo progetto di pace globale.

Il piano di pace, costituito da 28 punti e condiviso con Mosca, prevederebbe concessioni territoriali significative da parte di Kiev, un congelamento del conflitto nelle aree occupate, la rinuncia a un futuro ingresso nella Nato per l’Ucraina, in cambio di garanzie di sicurezza e aiuti economici per la ricostruzione. Tuttavia, la delegazione ucraina non era stata ancora coinvolta al momento del contatto con il Cremlino.

La Casa Bianca ha difeso l’operato di Witkoff, sostenendo che parlare con entrambe le parti è parte del suo mandato ufficiale. Il presidente Trump ha minimizzato l’accaduto, definitendolo “una forma molto standard di negoziazione”. Tuttavia, ha fatto marcia indietro rispetto alla scadenza fissata per l’accettazione del piano da parte di Kiev, dichiarando che “la scadenza per me è quando sarà finita”.

La rivelazione del contenuto della telefonata ha sollevato dubbi sulla neutralità degli Stati Uniti nelle trattative di pace e ha posto molte questioni problematiche. Per Kiev, accettare un piano scritto in gran parte da Mosca significherebbe rinunciare a porzioni concrete del proprio territorio e al diritto di decidere sul proprio futuro. Per l’Europa, un simile accordo rappresenterebbe una capitolazione delle garanzie democratiche di confine guadagnate con il sangue degli ucraini e l’impegno collettivo contro l’aggressione russa.