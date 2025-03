Piano d’azione proposto dalla Commissione europea per l’industria siderurgica

La Commissione europea ha presentato un piano d’azione dedicato all’industria siderurgica, con l’obiettivo di affrontare le difficoltà del settore, specialmente in seguito all’implementazione dei dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Questo piano sarà lanciato a metà marzo, in un contesto di preoccupazione per l’impatto delle politiche commerciali americane sulle industrie europee. La Commissione mira a sviluppare strategie che permettano di sostenere l’industria siderurgica europea, garantendo la competitività e la sostenibilità dell’industria. Il piano si concentra su innovazioni tecnologiche, investimenti in ricerca e sviluppo, e la transizione verso pratiche più ecologiche e sostenibili, in linea con gli obiettivi ambientali dell’Unione europea. Inoltre, si prevede un dialogo con le parti interessate, inclusi lavoratori e imprese, per trovare soluzioni efficaci alle sfide attuali. Con questa iniziativa, l’Unione Europea intende tutelare un settore fondamentale per l’economia e l’occupazione, promuovendo al contempo una crescita sostenibile nel lungo termine.