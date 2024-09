Piano Cottura a Induzione Bosch PUE611BB5J Serie 4 con PowerBoost e TouchSelect, Nero, 60 cm

549,00€ - 272,99€

Descrizione Prodotto

Cuocere velocemente e in sicurezza col minimo sforzo

Scopri i piani ad induzione Bosch

TouchSelect: tutto con un dito

Con il nuovo pannello di controllo potete regolare facilmente la zona di cottura desiderata: dovrete semplicemente selezionare il livello di potenza necessario.

Inoltre, le nuove funzioni QuickStart e ReStart rendono la cottura ancora più semplice.

Porta il tuo modo di cucinare su un livello completamente nuovo.

Ancora più potente: la funzione PowerBoost nei piani cottura a induzione aggiunge ulteriore potenza per accelerare il processo di cottura.

Ad esempio, adesso è possibile far bollire 2 litri di acqua quasi tre volte più velocemente rispetto ai piani cottura in vetroceramica tradizionali.

ReStart

In caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.

Tecnologia per la vita

Per noi di Bosch, un elettrodomestico deve migliorare la vita di tutti i giorni e, per questo motivo, ogni singolo elemento dei nostri prodotti è stato progettato, creato e testato dai nostri ingegneri con la massima cura per soddisfare pienamente i nostri elevati standard di qualità, prestazioni e comfort. Questo è il significato di tecnologia all’avanguardia: design senza tempo, facilità d’uso, ottimi risultati e qualità sempre al 100%.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 52,2 x 59,2 x 5,1 cm; 10 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 10 marzo 2022

Produttore ‏ : ‎ Bosch

ASIN ‏ : ‎ B09V8C4H7T

Numero modello articolo ‏ : ‎ PUE611BB5J

Paese di origine ‏ : ‎ Spagna

PowerBoost: fino al 50% di potenza in più per un riscaldamento più rapido sul tuo piano cottura a induzione.

TouchSelect: permette di regolare facilmente la zona di cottura desiderata attraverso i controlli + e -. A voi toccherà solo scegliere il livello di potenza.

Sicurezza bambini: blocco del pannello controllo per prevenire incidenti e cambi di programmazione.

Timer con funzione spegnimento: Al termine del tempo impostato la zona di cottura assegnata si spegne automaticamente.

ReStart: in caso di spegnimento accidentale, il piano si spegne automaticamente, memorizzando le impostazioni di cottura.