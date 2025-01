Piano Coronas protagonista con eventi sportivi, festival musicali, arte e sapori

La Regione Dolomitica Plan de Corones accoglie il 2025 con un ricco programma di eventi che uniscono sport, musica, arte e gastronomia, immersi nell’incredibile paesaggio delle Dolomiti, patrimonio UNESCO. Tra le principali attrazioni per un inverno indimenticabile ci sono eventi sportivi di grande prestigio. Il 21 gennaio 2025, la pista Erta in San Vigilio ospiterà l’Audi FIS Ski World Cup con lo Slalom Gigante Femminile, che vedrà in competizione le migliori sciatrice del mondo in una sfida entusiasmante su un tracciato di 1.325 metri. Dal 23 al 26 gennaio, Anterselva sarà teatro della Coppa del Mondo di Biathlon, dove l’intensità del clima sportivo attirerà appassionati e atleti, creando atmosfere uniche alle pendici delle Vedrette di Ries Aurina.

Non mancano neppure eventi enogastronomici. “Speck & Wine Emotion”, ogni mercoledì dal 29 gennaio al 26 marzo, offre l’opportunità di gustare prelibatezze altoatesine abbinando sci e ottima cucina a 2.275 metri, guidati da un maestro di sci. Il Kronplatz Ski & Music Festival si svolgerà dal 20 al 30 marzo, con due settimane dedicate a concerti di band rock e DJ set che trasformeranno le piste in vivaci discoteche all’aperto, offrendo esperienze musicali senza pari.

Inoltre, a gennaio, il Festival Internazionale delle Sculture di Neve animerà San Vigilio, dove 30 artisti internazionali daranno vita a opere uniche a contatto con la neve. Le Dolomiti si illumineranno anche grazie al dolomites.light.zoo, un percorso luminoso interattivo a Valdaora di Mezzo che esplora la fauna del Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies, mescolando arte, natura e tradizione.

La Regione Turistica Plan de Corones si prepara quindi a offrire ai visitatori un’incredibile stagione invernale nel 2025, con un’attenzione particolare alla comodità grazie all’introduzione del nuovo impianto di risalita Plateau, una seggiovia moderna ad alta velocità con sedute riscaldate. La proposta turistica di Plan de Corones si delinea così come una meta di eccellenza per una stagione invernale indimenticabile.