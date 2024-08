Piano Casa, Urso: “Lo presenteremo in autunno”

– “Il Governo presenterà in autunno un Piano casa destinato a favorire la mobilità dei lavoratori anche attraverso una sorta di bonus”. Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, a Tgcom24.

“Un Piano casa che è nostra intenzione presentare in autunno – ha detto Urso – in concomitanza con la Manovra economica, anche perchè ha bisogno di risorse e quindi di stanziamenti dalla Manovra economica, che abbia due livelli: il primo strutturale per mettere a disposizione delle imprese, anche con il concorso del Demanio, luoghi dove sia possibile realizzare alloggi per i propri dipendenti e nel contempo un piano di breve termine, di transizione verso quando saremo nelle condizioni di fare un piano strutturale, per consentire l’assunzione con una sorta di bonus casa che stiamo definendo delle professionalità che servono nelle aree del paese dove mancano le risposte del mercato del lavoro, così che nelle 23 province che abbiamo censito dove c’è una richiesta forte di lavoro qualificato ma una risposta soddisfacente per quei lavoratori che devono spostarsi da altre province si possano trovare alloggi dove gli alloggi costano purtroppo molto cari”, conclude Urso.