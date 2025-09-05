Pianificatore di produzione Junior

Informazioni sul ruolo:
La risorsa sarà affiancata da personale esperto e si occuperà di:
- Emissione di ordini di produzione interni e conto lavoro
- Predisposizione di richieste d’acquisto
- Gestione materiali mancanti e solleciti
- Monitoraggio dello stato di avanzamento degli ordini di produzione
Si valutano anche profili senza esperienza.
Qualifiche:
- Diploma tecnico o Laurea in Ingegneria Gestionale
Competenze richieste:
- Conoscenza di sistemi ERP e software di schedulazione
- Gradita familiarità con il disegno tecnico
- Buona conoscenza della lingua inglese
Completano il profilo:
- Attitudine al lavoro in team
- Capacità analitiche, organizzative e di pianificazione
- Precisione e attenzione ai dettagli
Retribuzione e pacchetto di compensi:
OFFERTA:
– Interessante inquadramento a tempo indeterminato nel CCNL metalmeccanico.
– Sede di lavoro: Saronno.
VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE CANDIDATURE CORREDATE DA CURRICULUM VITAE COMPLETO E DETTAGLIATO.
Se interessati, inviare la propria candidatura.
