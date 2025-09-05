21.1 C
Pianificatore di produzione Junior

Storica azienda nel settore Aerospace & Difesa cerca un/una Pianificatore/Pianificatrice della Produzione Junior.

Informazioni sul ruolo:

La risorsa sarà affiancata da personale esperto e si occuperà di:

  • Emissione di ordini di produzione interni e conto lavoro
  • Predisposizione di richieste d’acquisto
  • Gestione materiali mancanti e solleciti
  • Monitoraggio dello stato di avanzamento degli ordini di produzione

Si valutano anche profili senza esperienza.

Qualifiche:

  • Diploma tecnico o Laurea in Ingegneria Gestionale

Competenze richieste:

  • Conoscenza di sistemi ERP e software di schedulazione
  • Gradita familiarità con il disegno tecnico
  • Buona conoscenza della lingua inglese

Completano il profilo:

  • Attitudine al lavoro in team
  • Capacità analitiche, organizzative e di pianificazione
  • Precisione e attenzione ai dettagli

Retribuzione e pacchetto di compensi:

OFFERTA:

– Interessante inquadramento a tempo indeterminato nel CCNL metalmeccanico.
– Sede di lavoro: Saronno.

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ESCLUSIVAMENTE LE CANDIDATURE CORREDATE DA CURRICULUM VITAE COMPLETO E DETTAGLIATO.

Se interessati, inviare la propria candidatura.


