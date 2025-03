Pianificare le Vacanze con l’Intelligenza Artificiale di Google: Un Gioco da Ragazzi

Nei piani futuri di Google c’è l’intenzione di migliorare l’esperienza di ricerca e pianificazione di viaggi tramite l’intelligenza artificiale. Recentemente, l’azienda ha introdotto funzioni innovative alimentate da Gemini, come AI Overview, Google Lens e la Ricerca Google, per semplificare l’organizzazione dei viaggi e il monitoraggio dei prezzi degli hotel. L’obiettivo è rendere la pianificazione più interattiva e personalizzata, offrendo strumenti gratuiti integrati nel proprio ecosistema.

AI Overview consente di ottenere sintesi generate dall’intelligenza artificiale per qualsiasi ricerca, ora estesa anche ai viaggi, con suggerimenti contestualizzati. Gli utenti possono creare itinerari giornalieri con consigli su attrazioni e ristoranti e realizzare piani di viaggio per intere regioni o Paesi, basati sulle preferenze individuali. Le funzioni permettono anche di salvare o condividere itinerari tramite Google Documenti, Gmail o come liste su Google Maps.

Google Lens, dal canto suo, ora identifica anche luoghi, integrandosi con AI Overview per offrire informazioni dettagliate su ciò che viene inquadrato. Per chi cerca hotel a prezzi competitivi, Google ha implementato un sistema di monitoraggio tariffe su Google Hotels, che invia notifiche via e-mail quando i prezzi scendono, permettendo di personalizzare il monitoraggio in base a vari criteri.

Queste funzioni rappresentano un’evoluzione significativa per Google, migliorando notevolmente l’esperienza dell’utente e l’interattività degli strumenti. Attualmente, le nuove funzioni sono disponibili solo in inglese, ma l’azienda prevede di espanderle a livello globale, senza una roadmap ufficiale sul rilascio per altre lingue.