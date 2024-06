Piani di Luxuria dopo L’Isola dei Famosi: “Bersagliata da critiche e gufate”

Dopo un’Isola dei Famosi tutt’altro che facile, Vladimir Luxuria ha dei piani chiari per il suo futuro, fatto di vacanze in estate e di valutazione delle proposte lavorative in autunno. Adesso infatti è ancora presto per capire se l’azienda riconfermerà la conduttrice al timone de L’Isola, ma anche per sapere se nel 2025 rivedremo il reality o se invece andrà in pausa per uno o più anni.

Vladimir a Casa Sdl è stata chiara ed ha spiegato di aver dovuto fare i conti con un’edizione un po’ particolare de L’Isola: “C’è stata la nuova linea editoriale. Ho condotto un’Isola in cui non si volevano troppi litigi, o trash, ma una situazione più sobria e calma“.

Con La Stampa al Torino Pride 2024: d’amore e di lotta #diversityeditor ❤️✊🏻 pic.twitter.com/ZQ3remhMUe — Pasquale Quaranta (@p40it) June 16, 2024

I piani per il futuro, parla Vladimir Luxuria.

In un’intervista concessa al settimanale Mio, Luxuria ha spiegato che era pronta a ricevere critiche e frecciatine, ma ha anche aggiunto che davanti agli insulti ha deciso di rispondere. Vladimir ha dichiarato che quando replica lo fa anche per gli altri, che devono imparare a non incassare sempre e comunque davanti alle cattiverie altrui.