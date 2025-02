“Piango perché non c’è” La cantante di Sanremo racconta il doloroso lutto

Serena Brancale è stata ospite del programma Verissimo, dove ha condiviso la sua esperienza al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Anema e core”. Durante l’intervista, ha parlato del dolore per la perdita della madre, una figura centrale nella sua vita, che le ha sempre offerto gioia e sostegno. Le sue parole rivelano il profondo legame che aveva con lei: “Mamma era tutto, era la festa a casa… oggi sarebbe contentissima.” Nonostante la sua assenza, Serena sente l’influenza della madre nelle sue scelte artistiche.

Serena ha anche descritto il suo rapporto con il padre, un importante punto di riferimento nella sua vita. Ha evidenziato quanto sia fondamentale il supporto del padre, descrivendolo come il loro migliore amico, e ha condiviso come lui l’abbia ispirata a esplorare la propria identità artistica, incoraggiandola a scrivere con autenticità.

Parlando del suo fidanzato, Dario Morello, un pugile, ha espresso quanto apprezzi le sue qualità di rispetto e disciplina. La loro relazione si basa su una profonda comprensione reciproca, e Serena ha menzionato come Dario le abbia dato serenità in un momento difficile: “Sono fortunata perché in questo momento avevo bisogno di serenità.”

Infine, ha parlato della sua amicizia con Alessandra Amoroso, nata durante il festival. Sereno ha sottolineato l’importanza del sostegno tra le donne nella musica, affermando che nonostante le competizioni, ci sia spazio per tutte. Le sue parole evidenziano il valore della solidarietà femminile nel panorama musicale.