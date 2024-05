Piangeva disperatamente davanti alla macchina, poi la rivelazione, nessuno poteva aspettarselo

Un cucciolo di cane sente un lamento provenire dalla macchina: il piccolo piangeva disperatamente e sperava che qualcuno si accorgesse di lui.

Appena una settimana fa una serie di video (pubblicati sul profilo di @coastal.cowgirl) hanno toccato il cuore di migliaia di persone. Un piccolo gattino, venuto al mondo da pochi giorni, piangeva quasi impercettibilmente, chiedendo però disperatamente aiuto. Voleva essere salvato dalla sua solitaria condizione. Per farlo, il piccolo micio, si nascondeva, nel frattempo, sotto l’autovettura di famiglia. A fare la differenza, però, in questa storia: sarebbe stato un altro cucciolo. Il piccolo quattro zampe adottato, pochi settimane prima, dagli stessi proprietari dell’autovettura.

Salvato dal cucciolo di cane il piccolo gatto nero che piangeva disperatamente davanti alla loro macchina

Il cagnolino avrebbe udito il lamento del micio molto prima degli altri in casa e avrebbe iniziato a rispondere a lui in maniera fortemente empatica riuscendo così a suscitare l’attenzione dei suoi genitori umani e cambiando per sempre la vita del piccolo gatto.

“Il mio cucciolo non smetteva di piagnucolare di fronte alla nostra macchina dalle 6 del mattino“, ha spiegato la mamma umana del cucciolo di cane accortosi per primo – in famiglia – della richiesta d’aiuto del piccolo gattino confinato, fino a quel momento e chissà da quante ore, sotto la loro autovettura.

Il piccolo gatto nero, pare avesse probabilemente cercato un rifugio sicuro e provissorio accanto al veicolo di famiglia. Il gattino si era riparto sotto la sua scocca e avrebbe lasciato, nel frattempo, che la sua richiesta di aiuto giungesse alle altrettanto piccole orecchie di quello che sarebbe divenuto – da lì a poco – il suo nuovo amico a quattro zampe.

Un piccolo “eroe” e una nuova casa per il gattino che chiedeva aiuto

I gatti si rifugiano spesso sotto i veicoli, e tavolta per diversi motivi. In questo caso, il gattino salvato all’alba dal cagnolino di trentacinque giorni, avrebbe generato una forte ammirazione da parte degli utenti, quanto dei suoi genitori umani. Il quale si sarebbe preoccupato dell’incolumità del gattino dagli occhi chiari, che si trovava nella sua postazione – accanto all’auto parcheggiata di fronte all’abitazione di famiglia – trasformandosi così, in poche ore, in un piccolo “eroe“.

@coastal.cowgirl Replying to @Jocelyn stray update! @Cody #kittenrescuestory #puppyrescue #petdistributionsystem #rescuepuppylove #kittenincarengine #rescuekitty #kittyrescuemission #doglove ♬ original sound – A

La clip che ha documentato il salvataggio del micio su TikTok è stata seguita infine da un’altra bella notizia. Ovvero dell’avvenuta adozione del gattino nero da parte di una vicina di casa della coppia di umani. Entrambi i filmati sono apparsi sui social network tra il 15 e il 16 maggio scorso.