Pianfei approva bilancio e Imu

Da stranotizie
La seduta di chiusura a Pianfei ha approvato le aliquote Imu, pari al 9,1 per mille, e Irpef, pari allo 0,3%, senza apportare sostanziali variazioni. Successivamente, è stato approvato il bilancio di previsione e il Dup, con l’assessore Stefano Anfossi a relazionare sui passaggi. Tra i lavori in programma, figura la costruzione di una struttura in legno all’interno dell’area del centro sportivo, destinata ad ospitare eventi del paese. È previsto anche lo spostamento dell’area mercatale nei pressi della struttura, con l’obiettivo di completare il progetto entro l’autunno. Per realizzare l’obiettivo, si valuterà il reperimento di bandi e finanziamenti.
È stata inoltre approvata una variante non variante al piano regolatore, per consentire spostamenti di alcune cubature relative a proprietari privati e a un’azienda agricola. Il gruppo di minoranza “Pianfei per tutti” si è astenuto dal voto sul bilancio e ha espresso osservazioni critiche sulla variante al PRGC. La consigliera Anna Tassone ha affermato che la scelta di trasformare un lotto di terreno edificabile in terreno agricolo non è la scelta più idonea per il contesto. Il sindaco ha replicato assicurando che saranno prese tutte le necessarie accortezze.

