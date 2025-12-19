Pianeta Meraviglia al Teatro delle Sfide di Bientina

Stasera al Teatro delle Sfide di Bientina, in Via XX Settembre 30, è in programma lo spettacolo “Pianeta Meraviglia” di e con Francesco Meraviglia. Lo spettacolo fa parte della 19° stagione del Teatro delle Sfide, che propone 18 titoli fino ad aprile. Il progetto è sostenuto e promosso dal Comune di Bientina.

Francesco Meraviglia, un vero prestigiatore, si svela in uno spettacolo originale e magico, che porta il pubblico a “toccare con mano” che quanto sembra impossibile può divenire reale. Il suo spettacolo è un gioco immaginifico elegante, divertente, ricco di emozioni e di stupore. Francesco Meraviglia si occupa di teatro, illusionismo e prestigiazione e ha iniziato come manipolatore, ispirandosi alla figura classica del mago in frac.

Il biglietto per lo spettacolo costa 14 € intero, 12 € ridotto, 50 € per i bambini fino a 12 anni. possibile avere informazioni e prenotazioni ai numeri 3280625881 e 3203667354. Domenica 28 dicembre alle 18, invece, Valentina Di Stefano e la sua band presenteranno “Tutte le canzoni di Natale”, uno spettacolo da vivere insieme, dove il pubblico diventa parte del coro e ogni canzone diventa un piccolo brindisi collettivo al Natale.