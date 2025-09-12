Piadina Romagnola in mostra alla Mostra del Cinema di Venezia

La Piadina Romagnola IGP ha avuto un ruolo centrale all’importante Mostra del Cinema di Venezia. L’evento si è svolto presso Casa I Wonder, un elegante spazio che unisce cinema, cultura e convivialità, dedicato quest’anno all’Emilia Romagna, terra ricca di eccellenze.

Durante la Mostra, Casa I Wonder ha funzionato come un laboratorio di incontri e presentazioni, accogliendo oltre 250 ospiti tra registi, attori e membri dell’industria cinematografica. Questi momenti di networking hanno creato opportunità di confronto e di scambio culturale.

Ogni appuntamento si è concluso con una degustazione di prodotti tipici, con la Piadina Romagnola IGP che ha rappresentato la Romagna e le sue tradizioni culinarie. Il presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola, Alfio Biagini, ha sottolineato che la piadina è un simbolo della cultura gastronomica italiana, sempre più riconosciuta all’estero. Il marchio IGP garantisce che ogni piadina degustata sia prodotta in Romagna secondo la ricetta tradizionale, confermando l’unicità del prodotto.

Casa I Wonder 2025 ha potuto realizzarsi grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi Emilia-Romagna ed Emilia-Romagna Film Commission, in un progetto ideato da Arnald NYC in collaborazione con Canossa Lifestyle, e diretto artisticamente da Chef Michele Casadei Massari e Alberto Ghezzi.